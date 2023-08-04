Минобороны назвало количество уничтоженной западной техники при наступлении ВСУ

МО РФ: ВСУ потеряли в ходе контрнаступления более четырех тысяч единиц техники

С начала своего контрнаступления Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли свыше четырех тысяч единиц военной техники, среди которой есть и иностранная. Ее количество назвал официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации (МО РФ) генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По данным ведомства, с июня по июль на линии боевого соприкосновения уничтожены 26 самолетов противника, девять вертолетов, а также 1831 боевую бронированную машину, в том числе 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую боевую машину пехоты Bradley.

Кроме того, ВСУ потеряли 747 орудий полевой артиллерии и минометов, среди которых 76 произведенных американских систем М777 и 84 самоходные артиллерийские установки из Польши, США, Франции и Германии.

Конашенков также сообщил, что за тот же период Украина потеряла в ходе контрнаступления более 43 тысяч своих военнослужащих.