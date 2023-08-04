Байкер врезался в дерево и сломал себе пенис

32-летний Джош Коулз из британского графства Девон сломал пенис во время гонки на мотоциклах. Об этом сообщает Daily Star.

Байкер регулярно принимает участие в мотогонках. Он рассказал, что во время одного из состязаний, которое проходило в лесу, случайно свернул с колеи и врезался в наполовину спиленное дерево. «Из дерева торчал один колышек. И вы можете догадаться, куда именно он воткнулся», — говорит он.

Мужчина признался, что в тот момент испытал самые неприятные ощущения в жизни. Он лег на землю и начал ждать прибытия скорой помощи. «Я думал, что моя жизнь закончилась, и просто ждал», — говорит он.

Парамедики разрезали штаны Коулза и обнаружили, что его половой орган сильно распух, но остался на месте. После этого байкер, мучаясь от боли, сел на мотоцикл и доехал до финиша.

Вечером того же дня половой орган Коулза распух еще сильнее и начал чернеть. «В общем, я пошел к врачу, и он вежливо сказал: "Вы сломали пенис"», — рассказывает байкер.

Мужчина еще долгое время не мог справлять нужду без боли, у него появились проблемы с эрекцией. Коулзу потребовалось несколько недель, чтобы полностью восстановиться после травмы.

Ранее сообщалось, что 39-летний житель Таиланда Прадисин Чуйпэд, косивший траву в лесопарке, случайно отрезал себе пенис триммером. По словам смотрителя лесопарка, Чуйпэд хотел быстро закончить покос, поэтому использовал крупное металлическое лезвие, предназначенное для резки металла.