Мужчина хотел быстро покосить траву и случайно отрезал себе пенис

The Thaiger: в Таиланде мужчина косил траву и случайно отрезал себе пенис триммером

39-летний житель Таиланда Прадисин Чуйпэд, косивший траву в леспораке в провинции Нонгбуалампху, случайно отрезал себе пенис триммером. Об этом сообщает The Thaiger.

Несчастный случай произошел в среду, 28 июня. По словам смотрителя лесопарка, Чуйпэд хотел быстро закончить покос, поэтому использовал крупное металлическое лезвие, предназначенное для резки металла. Во время работы лезвие внезапно сорвалось, отскочило в паховую область мужчины и разрезало его пенис. Мужчина истек кровью до прибытия полиции.

Позже сотрудники правоохранительных органов нашли мужчину, лежащего на траве. Рядом с ним была обнаружена часть сломанного лезвия, залитого кровью. Расследование показало, что острый предмет задел артерию, что привело к значительной потере крови.

Как отмечает смотритель лесопарка, Чуйпэд приступил к работе 26 июня и должен был закончить покос травы в день, когда произошел несчастный случай. Дядя мужчины рассказал, что Чуйпэд с детства умел хорошо пользоваться триммером. Он признался, что не раз говорил племяннику об опасности использования металлических лезвий, однако тот игнорировал его предупреждения.

Ранее сообщалось, что житель Танзании обратился за медицинской помощью после того, как услышал громкий хруст во время секса. Оказалось, что он получил тройной перелом пениса.

