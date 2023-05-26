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05:01, 26 мая 2023Из жизни

Мужчина сломал пенис в трех местах во время секса

Житель Танзании получил тройной перелом пениса во время секса

Фото: Dainis Graveris / Unsplash

Житель Танзании обратился за медицинской помощью после того, как услышал громкий хруст во время секса. Оказалось, что он получил тройной перелом пениса, сообщается в научном журнале International Journal of Surgery Case Reports.

36-летний пациент обратился к врачу с опухшим и кровоточащим пенисом. Обследование показало, что мужчина сломал половой орган в трех местах. Этот случай отмечен в медицинском журнале как крайне редкое урологическое неотложное состояние.

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Кровотечение из уретры продолжалось в течение пяти часов. Врачи дали пациенту обезболивающее и перенаправили в Христианский медицинский центр Килиманджаро.

Урологи медицинского центра сообщили, что пенис был слегка искривлен и вздут, а также покрыт кровью. Ультразвуковое обследование показало, что у мужчины разорван кровеносный сосуд. Было принято решение провести хирургическую операцию.

Спустя шесть месяцев после операции мужчина полностью поправился. По его словам, он больше не испытывает проблем при сексуальных контактах, а состояние его пениса нормализовалось.

Перелом пениса происходит в случаях, когда орган подвергается резкому удару. С 1924 года в мире зарегистрировано около 1,6 тысячи подобных случаев. По данным исследователей, в половине случаев перелом сопровождается треском. У четырех из пяти пострадавших мужчин наблюдается потеря эрекции.

Ранее сообщалось, что в Великобритании 40-летний мужчина вошел в историю, сломав пенис. Его случай стал первой задокументированной травмой подобного рода в британской медицине.

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Алиса Дмитриева
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