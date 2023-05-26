Мужчина сломал пенис в трех местах во время секса

Житель Танзании получил тройной перелом пениса во время секса

Житель Танзании обратился за медицинской помощью после того, как услышал громкий хруст во время секса. Оказалось, что он получил тройной перелом пениса, сообщается в научном журнале International Journal of Surgery Case Reports.

36-летний пациент обратился к врачу с опухшим и кровоточащим пенисом. Обследование показало, что мужчина сломал половой орган в трех местах. Этот случай отмечен в медицинском журнале как крайне редкое урологическое неотложное состояние.

Кровотечение из уретры продолжалось в течение пяти часов. Врачи дали пациенту обезболивающее и перенаправили в Христианский медицинский центр Килиманджаро.

Урологи медицинского центра сообщили, что пенис был слегка искривлен и вздут, а также покрыт кровью. Ультразвуковое обследование показало, что у мужчины разорван кровеносный сосуд. Было принято решение провести хирургическую операцию.

Спустя шесть месяцев после операции мужчина полностью поправился. По его словам, он больше не испытывает проблем при сексуальных контактах, а состояние его пениса нормализовалось.

Перелом пениса происходит в случаях, когда орган подвергается резкому удару. С 1924 года в мире зарегистрировано около 1,6 тысячи подобных случаев. По данным исследователей, в половине случаев перелом сопровождается треском. У четырех из пяти пострадавших мужчин наблюдается потеря эрекции.

Ранее сообщалось, что в Великобритании 40-летний мужчина вошел в историю, сломав пенис. Его случай стал первой задокументированной травмой подобного рода в британской медицине.