Украинские дезертиры попытались уйти с позиций и попали под огонь ВСУ и ВС РФ

Марочко: украинские дезертиры попали под огонь ВСУ и ВС РФ под Красным Лиманом

Дезертиры Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Красным Лиманом попытались выйти с позиций и попали под огонь украинских частей, а затем и Российской армии, сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко в Telegram.

Отделение ВСУ понесло тяжелые потери и попыталось покинуть позиции в районе населенного пункта Терны. «Эти действия явно не были согласованы с вышестоящим командованием, поскольку с ближайшего украинского опорного пункта по ним был открыт огонь из стрелкового оружия», — сообщил Марочко.

Затем подразделение совершило маневр и, пытаясь уйти от огня, вышло на открытую местность в районе населенного пункта Ямполовка. Там их накрыл огонь уже российской артиллерии, отделение перестало существовать.

Ранее американская газета The Washington Post сообщила, что ВСУ бросили в бой второй эшелон войск, задействовав для наступления на населенный пункт Работино Запорожской области 10-й армейский корпус.