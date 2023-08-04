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09:50, 4 августа 2023Бывший СССР

Украинские дезертиры попытались уйти с позиций и попали под огонь ВСУ и ВС РФ

Марочко: украинские дезертиры попали под огонь ВСУ и ВС РФ под Красным Лиманом

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Дезертиры Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Красным Лиманом попытались выйти с позиций и попали под огонь украинских частей, а затем и Российской армии, сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко в Telegram.

Отделение ВСУ понесло тяжелые потери и попыталось покинуть позиции в районе населенного пункта Терны. «Эти действия явно не были согласованы с вышестоящим командованием, поскольку с ближайшего украинского опорного пункта по ним был открыт огонь из стрелкового оружия», — сообщил Марочко.

Затем подразделение совершило маневр и, пытаясь уйти от огня, вышло на открытую местность в районе населенного пункта Ямполовка. Там их накрыл огонь уже российской артиллерии, отделение перестало существовать.

Ранее американская газета The Washington Post сообщила, что ВСУ бросили в бой второй эшелон войск, задействовав для наступления на населенный пункт Работино Запорожской области 10-й армейский корпус.

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    Алевтина Запольская
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