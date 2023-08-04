Популярная рэперша снялась в прозрачном наряде для бренда Victoria's Secret

Популярная американская рэперша Амала Ратна Зандиле Дламини, более известная как Doja Cat, снялась в прозрачном наряде для рекламы шоу бренда Victoria's Secret. Соответствующая публикация появилась в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) марки.

На размещенном снимке 27-летняя исполнительница позировала в прозрачном бежевом бюстгальтере без косточек и трусах с заниженной талией. Кроме того, она надела капроновые колготки со стразами, высокие сапоги на шнуровке и каблуках и украшенный английскими булавками плащ. При этом звезда подчеркнула глаза тенями фиолетового оттенка и черной подводкой.

Известно, что знаменитость станет хедлайнером нового шоу бренда Victoria's Secret World Tour, которое состоится в сентябре 2023 года.

Ранее в августе популярная австралийская поп-певица Кайли Миноуг снялась в откровенном образе для сентябрьского номера журнала Perfect Magazine. На обложке 55-летняя исполнительница предстала в черном купальнике с открытой спиной, который также обнажал ее ягодицы.