Вероятность роста курса доллара до 100 рублей оценили

Экономист Беляев допустил рост курса доллара до 100 рублей в 2023 году

Текущее отклонение курса рубля по отношению к доллару обусловлено внешними причинами и действиями спекулятивного характера, полагает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Своим мнением он поделился в беседе с «Лентой.ру». Эксперт также оценил вероятность того, что курс доллара вырастет до 100 рублей.

«Когда в информационной сфере не очень устойчивое положение и рынок не очень объемный, его довольно легко раскачивать совместными усилиями спекулянтов, чем они и занимаются. И внешняя сфера, конечно, не способствует укреплению веры в национальную валюту, глубинные факторы тоже, в общем-то, не дают оснований для того, чтобы рубль чувствовал себя по отношению к доллару прочно», — объяснил экономист.

По его словам, 94-95 рублей за доллар — это пиковые значения, и скоро произойдет коррекция курса, после которой валюта будет стоить не больше 92-93 рублей.

«Я думаю, что 100 — это в данный момент маловероятно, пока еще это представляется как слишком заниженный курс рубля, но это не значит, что он не может быть 100 где-нибудь осенью, если эта ситуация задержится в своей основе», — высказался Беляев.

Коррекцию на рынке можно будет наблюдать уже в понедельник, предположил аналитик. Он пояснил, что перерыв на торгах в субботу и воскресенье способен охладить спекуляции.

Во время торгов в среду, 2 августа, курсы доллара и евро рекордно выросли. Впервые с марта 2022 года стоимость американской валюты превысила 94 рубля, евро торговался дороже 103 рублей.

В пятницу, 4 августа, курс доллара достиг 95 рублей, евро — по-прежнему 103.

