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17:59, 4 августа 2023Экономика

Курс евро поднялся до 106 рублей

Курс евро на Московской бирже поднялся выше 106 рублей впервые с марта 2022 года

Фото:: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

В ходе торгов в пятницу, 4 августа, курс евро поднялся выше 106 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов. Это произошло впервые с конца марта 2022 года.

Одновременно растет и доллар: американская валюта к вечеру пятницы стоила уже 96 рублей.

Курс доллара от TradingView

По мнению аналитиков, текущее ослабление российской валюты обусловлено внешними причинами. Некоторые эксперты полагают, что курсы иностранных валют будут расти до конца года. Так считает, в частности, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. «Общий вывод такой, что долларов стало поступать меньше, а потребность в них из-за экономики увеличилась. До конца года ползучее движение вверх доллара и евро будет продолжаться», — констатировал он.

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    Платон Щукин
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