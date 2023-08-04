Курс евро поднялся до 106 рублей

Курс евро на Московской бирже поднялся выше 106 рублей впервые с марта 2022 года

В ходе торгов в пятницу, 4 августа, курс евро поднялся выше 106 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов. Это произошло впервые с конца марта 2022 года.

Одновременно растет и доллар: американская валюта к вечеру пятницы стоила уже 96 рублей.

По мнению аналитиков, текущее ослабление российской валюты обусловлено внешними причинами. Некоторые эксперты полагают, что курсы иностранных валют будут расти до конца года. Так считает, в частности, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. «Общий вывод такой, что долларов стало поступать меньше, а потребность в них из-за экономики увеличилась. До конца года ползучее движение вверх доллара и евро будет продолжаться», — констатировал он.