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17:51, 4 августа 2023Экономика

Доллар подорожал до 96 рублей

Курс доллара на Московской бирже вырос до 96 рублей
СюжетКурс доллара:

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Доллар на Московской бирже подорожал до 96 рублей. Курс американской валюты установил новый рекорд с марта 2022 года, свидетельствуют данные торгов.

На момент написания материала доллар стоил 96,1 рубля, с начала торгов прирост составил 1,17 процента. На максимуме американская валюта дорожала до 96,22 рубля.

Доллар продолжил слабеть и по отношению к другим валютам. Так, курс евро на бирже с начала торгов поднялся почти на 3 рубля, преодолев отметку в 106 рублей. Китайский юань за это время подорожал на 25 копеек, до 13,37 рубля.

Курс доллара от TradingView

Аналитики считают, что укрепления российской валюты не стоит ждать ранее четвертого квартала 2023-го. Курс рубля может вырасти после сентябрьского заседания Банка России, если регулятор продолжит повышать ключевую ставку.

Ослабление рубля по отношению к доллару обусловлено внешними причинами и действиями спекулятивного характера, заявил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Укреплению веры в национальную валюту мешает «внешняя сфера». Он также предположил, что курс доллара на уровне в 100 рублей маловероятен, и после коррекции валюта будет стоить не больше 92-93 рублей.

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    Вячеслав Агапов
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