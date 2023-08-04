Доллар подорожал до 96 рублей

Курс доллара на Московской бирже вырос до 96 рублей

Доллар на Московской бирже подорожал до 96 рублей. Курс американской валюты установил новый рекорд с марта 2022 года, свидетельствуют данные торгов.

На момент написания материала доллар стоил 96,1 рубля, с начала торгов прирост составил 1,17 процента. На максимуме американская валюта дорожала до 96,22 рубля.

Доллар продолжил слабеть и по отношению к другим валютам. Так, курс евро на бирже с начала торгов поднялся почти на 3 рубля, преодолев отметку в 106 рублей. Китайский юань за это время подорожал на 25 копеек, до 13,37 рубля.

Аналитики считают, что укрепления российской валюты не стоит ждать ранее четвертого квартала 2023-го. Курс рубля может вырасти после сентябрьского заседания Банка России, если регулятор продолжит повышать ключевую ставку.

Ослабление рубля по отношению к доллару обусловлено внешними причинами и действиями спекулятивного характера, заявил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Укреплению веры в национальную валюту мешает «внешняя сфера». Он также предположил, что курс доллара на уровне в 100 рублей маловероятен, и после коррекции валюта будет стоить не больше 92-93 рублей.