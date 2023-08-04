Стилистка назвала россиянкам самую модную офисную одежду

Стилистка Надя Иванова назвала белую мужскую рубашку модной одеждой для офиса

Стилистка Надя Иванова назвала россиянкам самую модную офисную одежду. Соответствующий материал появился на сайте издания Teleprogramma.pro.

В первую очередь эксперт обратила внимание на белую мужскую рубашку. В случае не строгого дресс-кода под нее можно надеть боди и завязать концы упомянутой вещи в необычный узел. «Белая рубашка — это классика, но, с другой стороны, если она чуть-чуть великовата и вы ее интересно наденете, то она будет смотреться актуально», — отметила она.

Кроме того, необходимой станет юбка-карандаш. Однако, чтобы выглядеть в данном предмете гардероба стильно, необходимо присмотреться к необычной фактуре. «Пусть это будет букле, кожа, колор-блокинг, многослойность, а также может быть умеренная вышивка», — уточнила Иванова.

Образ можно дополнить аксессуарами, считает специалистка. В связи с этим она посоветовала броши и колье. «Это то, что располагается у вашего лица, привлекает внимание к тому, что вы говорите. Выбирайте крупные украшения», — заключила собеседница издания.

Стилистка Анна Беркли из Лондона, Англия, раскрыла способ носить неуместную вещь в офисе. Так, специалистка посоветовала присмотреться к шортам-бермудам. Данная модель отличается от классической свободным фасоном и длиной штанин, которая обычно достигает чуть выше колен.