Стилистка раскрыла способ носить неуместную вещь в офисе

Стилистка Анна Беркли посоветовала носить в офисе бермуды вместо классических шорт

Стилистка Анна Беркли из Лондона, Англия, раскрыла способ носить неуместную вещь в офисе. Соответствующий материал появился на сайте издания Financial Times.

Так, специалистка посоветовала присмотреться к шортам-бермудам. Данная модель отличается от классической свободным фасоном и длиной штанин, которая обычно достигает чуть выше колен. При этом эксперт отметила, что такой предмет гардероба больше подходит женщинам высокого роста.

При выборе шорт-бермуд Беркли рекомендует избегать обилия карманов и ярких аппликаций. Также, по ее мнению, вместо вариантов размера оверсайз лучше обращать внимание на те, которые сидят строго по фигуре.

В январе стилистка Миранда Холдер раскрыла связь между одеждой и характером офисного сотрудника. Специалистка рассказала, что широкие черные брюки носят ответственные и исполнительные люди. Чаще всего ими оказываются администратор или помощник руководителя.

