Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:21, 30 июня 2023Ценности

Стилистка раскрыла способ носить неуместную вещь в офисе

Стилистка Анна Беркли посоветовала носить в офисе бермуды вместо классических шорт

Фото: CoWomen / Unsplash

Стилистка Анна Беркли из Лондона, Англия, раскрыла способ носить неуместную вещь в офисе. Соответствующий материал появился на сайте издания Financial Times.

Так, специалистка посоветовала присмотреться к шортам-бермудам. Данная модель отличается от классической свободным фасоном и длиной штанин, которая обычно достигает чуть выше колен. При этом эксперт отметила, что такой предмет гардероба больше подходит женщинам высокого роста.

При выборе шорт-бермуд Беркли рекомендует избегать обилия карманов и ярких аппликаций. Также, по ее мнению, вместо вариантов размера оверсайз лучше обращать внимание на те, которые сидят строго по фигуре.

В январе стилистка Миранда Холдер раскрыла связь между одеждой и характером офисного сотрудника. Специалистка рассказала, что широкие черные брюки носят ответственные и исполнительные люди. Чаще всего ими оказываются администратор или помощник руководителя.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Винар
    Обсудить
    Последние новости

    Названа новая стратегия украинского командования

    Роскомнадзор пригрозил блокировкой американскому фотохостингу

    На Украине отказались идти на территориальные уступки ради мира

    Стало известно о состоянии выпавшего из окна сына Михаила Ефремова

    Ирак потребует экстрадиции сжегшего Коран в Швеции мигранта

    Украинскому солдату вынесли приговор за преступления против мирного населения

    Стало известно о попытках ЦРУ завербовать сирийских курдов для украинской армии

    В России создали «аварийный чемоданчик» для связи с подлодками

    Ольга Серябкина без макияжа удивила пользователей сети

    Российский хирург назвал самые популярные пластические операции у мужчин

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости