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16:07, 4 августа 2023Россия

Глава приграничного региона России ответил на сообщения о нападении на пост ДПС

Глава Ростовской области Голубев опроверг сообщения о нападении на пост ДПС

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Сообщения о нападении на пост ДПС на выезде из Ростова-на-Дону являются фейками. Опровержение слухов в своем Telegram-канале опубликовал губернатор расположенной вблизи от границы с Украиной Ростовской области Василий Голубев.

«Некоторые тг-каналы сообщили о якобы нападении на пост ДПС на выезде из Ростова. Информация не соответствует действительности», — сообщил Голубев.

Глава приграничного российского региона отметил, что на упомянутом посту происходят учения.

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    Марк Леонов
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