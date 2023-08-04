Россия резко увеличила траты на госзакупки иномарок

«Контур.Торги»: в 2023 году расходы РФ на госзакупки иномарок выросли в 2 раза

За первую половину 2023 года Россия увеличила число государственных закупок иностранных автомобилей, а траты на эти нужды выросли более чем в два раза (на 133 процента) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 464 миллионов рублей. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса «Контур.Торги», пишет ТАСС.

В январе-июне 2022 года на иномарки пришлось 7,5 процента от общего объема расходов на госзакупки машин, а за такой же период текущего года — уже 18,5 процента. Аналитики отмечают, что в 2023 году произошло изменение тренда, поскольку в 2022-м закупки, наоборот, снижались по сравнению с 2021 годом как в натуральном, так и в денежном выражении.

Параллельно с увеличением закупок иномарок на нужды госучреждений расходы государства на отечественный автопром сократились на 15 процентов. Траты снизились с 2,39 миллиарда рублей в первом квартале 2022 года до 2,01 миллиарда в текущем году.

Эксперт сервиса Василий Данильчик добавил, что госзакупки выросли, несмотря на то что заказчики для их проведения должны запрашивать разрешение у Минпромторга. На 3 августа 2023 года на федеральных торговых площадках размещены 10 тендеров на закупку иностранных автомобилей общей стоимостью 52 миллиона рублей, отметил он. В частности, госзаказчики хотят приобрести автомобили Haval Jolion и Toyota Camry.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что необходимо прекратить закупки автомобилей иностранного производства для министерств и ведомств. По требованию главы государства всех чиновников надо перевести на отечественные автомобили. Несмотря на то что такое средство передвижения будет «поскромнее», президент не видит в этом ничего страшного.

