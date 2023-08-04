Назван самый выгодный способ сдачи квартиры в аренду

Риелтор Аверс: выгоднее всего сдавать жилье в посуточную аренду

Если у собственника есть цель заработать как можно больше денег со сдачи жилья в аренду, ему стоит предлагать снимать жилье посуточно. Самый выгодный способ сдачи квартиры в аренду назвала эксперт по недвижимости Ксения Аверс, ее слова передает «Секрет фирмы».

Аверс отметила, что в данный момент рынок недвижимости «идет на понижение», и в связи с этим по возможности лучше не сдавать жилье на долгий срок. «По закону поднять резко арендную плату нельзя, при долгосрочной аренде цена зафиксирована в договоре, а если срок более 11 месяцев, то договор подлежит регистрации в Росреестре», — пояснила она. Таким образом, из-за договора возможности поднять стоимость аренды не получится, квартиру какое-то время придется сдавать в убыток. При этом Аверс отметила, что для квартиросъемщиков текущие условия, наоборот, выгодны.

Что касается посуточной аренды, то, по словам Аверс, за месяц на ней можно заработать в два-три раза больше, чем на долгосрочной. Однако такой вид сдачи жилья сопряжен с рисками из-за возможных проблем с соседями, которые могут сильно повредить мебель, бытовую технику и в целом «износить» квартиру — после таких арендаторов придется делать ремонт, а жилье будет простаивать. В связи с этим Аверс порекомендовала установить минимальный срок проживания в месяц или 1-2 недели — это будет оптимальным вариантом для тех, кто часто бывает в командировках, приезжает в город в отпуск или по делам.

В августе эксперты ДОМ.РФ пришли к выводу, что аренда жилья в России становится выгоднее, чем покупка с помощью ипотеки.