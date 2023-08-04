ФСБ сообщила о поимке готовившего теракт в Казани

ФСБ задержала члена украинского формирования за планы устроить теракт в Казани

Сотрудники ФСБ задержали члена украинского террористического формирования, готовившегося устроить теракт в Казани. Об этом сообщает RT.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. В ходе обыска силовики нашли компоненты для изготовления взрывного устройства. Телеканал публикует видео задержания мужчины.

На кадрах видны бойцы спецназа, которые на улице хватают подозреваемого и укладывают его на землю. Он признается, что готовил диверсии по заданию Вооруженных сил Украины.

Подозреваемый дал признательные показания, в которых рассказал о своих кураторах. Он получил от них задание на совершение диверсий на железных дорогах и вышках сотовой связи в Казани.