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13:11, 4 августа 2023Силовые структуры

ФСБ сообщила о поимке готовившего теракт в Казани

ФСБ задержала члена украинского формирования за планы устроить теракт в Казани

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Сотрудники ФСБ задержали члена украинского террористического формирования, готовившегося устроить теракт в Казани. Об этом сообщает RT.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. В ходе обыска силовики нашли компоненты для изготовления взрывного устройства. Телеканал публикует видео задержания мужчины.

На кадрах видны бойцы спецназа, которые на улице хватают подозреваемого и укладывают его на землю. Он признается, что готовил диверсии по заданию Вооруженных сил Украины.

Подозреваемый дал признательные показания, в которых рассказал о своих кураторах. Он получил от них задание на совершение диверсий на железных дорогах и вышках сотовой связи в Казани.

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    Любовь Ширижик
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