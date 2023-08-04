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16:27, 4 августа 2023Среда обитания

Строительный лифт с рабочими рухнул на юго-западе Москвы

Mash: строительный лифт с рабочими рухнул на улице Кедрова в Москве

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В строящемся доме на юго-западе Москвы рухнул строительный лифт, в котором в тот момент находилось двое рабочих. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в пятницу, 4 августа, в объекте, расположенном в Академическом районе столицы по адресу улица Кедрова. По данным источника, в результате падения конструкции один из строителей пострадал, а другой получил травмы, несовместимые с жизнью.

В июле стало известно, что в московском районе Северное Измайлово строитель упал в шахту лифта. Согласно данным Telegram-канала Shot, дом, где случилось чрезвычайное происшествие, расположен на 11-й Парковой улице. В результате падения мужчина упал с трехметровой высоты. На момент публикации работники экстренных служб пытались достать рабочего из шахты лифта.

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    Полина Кислицына
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