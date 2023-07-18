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13:31, 18 июля 2023Среда обитания

В Москве рабочий упал в шахту лифта

SHOT: в московском районе Северное Измайлово рабочий упал в шахту лифта

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В московском районе Северное Измайлово рабочий упал в шахту лифта. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что дом, где случилось ЧП, находится на 11-й Парковой улице. Мужчина упал с трехметровой высоты. Детали о его состоянии в данный момент неизвестны. Telegram-канал сообщил, что рабочего пытаются достать из шахты.

О произошедшем также сообщил телеканал «360» со ссылкой на источники.

Ранее 18 июля в Москве трое рабочих потеряли сознание во время чистки резервуара в районе Ленинградского шоссе. По данным телеканала «360», один из пострадавших красил резервуар и потерял сознание, к нему спустился второй рабочий, который также упал в обморок. То же произошло и с третьим. Позже стало известно, что мужчин удалось поднять и передать медикам. Предварительно, они потеряли сознание из-за запаха краски.

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    Мария Черкасова
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