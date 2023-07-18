Трое рабочих потеряли сознание на дне очистных сооружений в Москве

Baza: трое рабочих потеряли сознание на дне очистных сооружений на севере Москвы

Трое рабочих потеряли сознание на дне очистных сооружений на севере Москвы. Об этом пишет издание Baza в своем Telegram-канале.

Информацию о пострадавших приводит также телеканал «360» — он ссылается на собственные источники.

Уточняется, что инцидент произошел в районе Ленинградского шоссе. Спасатели пытаются эвакуировать рабочих из очистных сооружений. Об успехах операции не сообщается.

Похожий случай произошел в 2022 году в Челябинской области. Тогда двое рабочих также получили отравление, находясь в очистных сооружениях — причиной мог стать продукт распада канализационных вод.