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11:45, 18 июля 2023Россия

Трое рабочих потеряли сознание на дне очистных сооружений в Москве

Baza: трое рабочих потеряли сознание на дне очистных сооружений на севере Москвы

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Трое рабочих потеряли сознание на дне очистных сооружений на севере Москвы. Об этом пишет издание Baza в своем Telegram-канале.

Информацию о пострадавших приводит также телеканал «360» — он ссылается на собственные источники.

Уточняется, что инцидент произошел в районе Ленинградского шоссе. Спасатели пытаются эвакуировать рабочих из очистных сооружений. Об успехах операции не сообщается.

Похожий случай произошел в 2022 году в Челябинской области. Тогда двое рабочих также получили отравление, находясь в очистных сооружениях — причиной мог стать продукт распада канализационных вод.

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    Марк Леонов
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