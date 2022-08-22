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Двое рабочих погибли при очистке канализации в российском детском лагере

В Челябинской области двое рабочих погибли при очистке канализации в детском лагере

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Тела двух рабочих нашли в канализационном коллекторе на территории детского лагеря в Увельском районе Челябинской области. Об этом сообщает региональный Следственный комитет на своем сайте.

По информации ведомства, 20 августа погибшие, приходившиеся друг другу братьями, чистили колодец для подачи воды. Предварительно, один из них потерял сознание, когда находился в коллекторе. Второй брат попытался самостоятельно поднять родственника на поверхность. В результате оба разнорабочих скончались. О причине их смерти ведомство не сообщило.

СК возбудил дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Руководство регионального управления ведомства взяло его расследование под контроль.

По информации региональной прокуратуры, погибшим братьям было 17 лет и 19 лет. Ведомство сообщило, что проверит соблюдение правил охраны труда и обеспечение техники безопасности руководством лагеря при проведении работ.

Ранее тела троих рабочих нашли в коллекторе возле челябинского торгового центра «Алмаз». Предварительно, они отравились продуктами распада канализационных вод.

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Константин Лысяков
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