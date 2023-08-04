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15:30, 4 августа 2023Бывший СССР

В МАГАТЭ сообщили об отсутствии мин на крышах реакторов Запорожской АЭС

Эксперты МАГАТЭ не нашли мины на крышах двух реакторов ЗАЭС

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) проинспектировали крышы третьего и четвертого реакторов Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и не обнаружили мины. Об этом пишет ТАСС.

Они сообщили, что беспрепятственно осмотрели крыши двух реакторов и не нашли признаков минирования. В дальнейшем они рассчитывают осмотреть крыши остальных четырех реакторов.

Ранее эксперты МАГАТЭ подтвердили перевод пятого энергоблока ЗАЭС в режим «холодный останов». До этого четвертый энергоблок перевели в режим «горячего останова», при котором пар используется для очистки сточных вод на станции.

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    Александр Слабиев
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