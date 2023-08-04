В МАГАТЭ сообщили об отсутствии мин на крышах реакторов Запорожской АЭС

Эксперты МАГАТЭ не нашли мины на крышах двух реакторов ЗАЭС

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) проинспектировали крышы третьего и четвертого реакторов Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и не обнаружили мины. Об этом пишет ТАСС.

Они сообщили, что беспрепятственно осмотрели крыши двух реакторов и не нашли признаков минирования. В дальнейшем они рассчитывают осмотреть крыши остальных четырех реакторов.

Ранее эксперты МАГАТЭ подтвердили перевод пятого энергоблока ЗАЭС в режим «холодный останов». До этого четвертый энергоблок перевели в режим «горячего останова», при котором пар используется для очистки сточных вод на станции.