Бойцы ВС РФ через радиоперехват засекли иностранных наемников ВСУ под Угледаром

Бойцы ВС РФ обнаружили присутствие иностранных наемников ВСУ под Угледаром. Людей, говорящих на английском языке, удалось засечь и выявить при помощи радиоперехвата, об этом рассказал военнослужащий с позывным Бука из 2-го стрелкового батальона имени Дмитрия Донского, передают РИА Новости.

«В последнее время у нас на Угледарском направлении очень часто в радиоперехватах стала слышна иностранная речь, в основном английская, что подтверждает наши разведданные о том, что со стороны противника воюют не только украинцы, но и иностранные наемники», — сообщил российский боец.

Ранее стало известно, что украинская пехота вместе с тремя машинами тяжелой бронетехники подорвалась на своих же минах под Угледаром. Очередная попытка наступления в Донецкой народной республике (ДНР) провалилась.