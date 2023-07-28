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04:39, 28 июля 2023Бывший СССР

Украинская пехота подорвалась на своих же минах под Угледаром

РИА Новости: пехота ВСУ подорвалась на своих же минах на угледарском направлении

Фото: Viktoriia Lakezina / Reuters

Группа пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) вместе с тремя машинами тяжелой бронетехники подорвалась на своих же минах при попытке наступления на угледарском направлении в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил РИА Новости военнослужащий с позывным «Бука» из 2-го стрелкового батальона имени Дмитрия Донского.

По его словам, попытка контрнаступления была предпринята украинскими военными «буквально пару дней назад». Военнослужащий отметил, что пехота вышла в сопровождении трех единиц тяжелой техники. Однако ВСУ подорвались на собственных минах.

Кроме того, сообщил собеседник агентства, российские военные применили реактивная система залпового огня (РСЗО). В результате, «очередная попытка наступления захлебнулась», заявил он.

Ранее военный эксперт Алексей Суконкин высказал мнение, что минные поля, созданные российскими военными в зоне проведения специальной военной операции (СВО), стали непроходимыми для ВСУ.

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    Марина Совина
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