Украинская пехота подорвалась на своих же минах под Угледаром

РИА Новости: пехота ВСУ подорвалась на своих же минах на угледарском направлении

Группа пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) вместе с тремя машинами тяжелой бронетехники подорвалась на своих же минах при попытке наступления на угледарском направлении в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил РИА Новости военнослужащий с позывным «Бука» из 2-го стрелкового батальона имени Дмитрия Донского.

По его словам, попытка контрнаступления была предпринята украинскими военными «буквально пару дней назад». Военнослужащий отметил, что пехота вышла в сопровождении трех единиц тяжелой техники. Однако ВСУ подорвались на собственных минах.

Кроме того, сообщил собеседник агентства, российские военные применили реактивная система залпового огня (РСЗО). В результате, «очередная попытка наступления захлебнулась», заявил он.

Ранее военный эксперт Алексей Суконкин высказал мнение, что минные поля, созданные российскими военными в зоне проведения специальной военной операции (СВО), стали непроходимыми для ВСУ.