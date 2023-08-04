В Казахстане за похищение невест захотели ввести уголовную статью

Омбудсмен Казахстана предложил ввести уголовную статью за похищение невест

Ввести уголовную статью «похищение лица с целью заключения брака» в дополнение к уже существующей «похищение человека» предложил уполномоченный по правам человека Казахстана Артур Ластаев, передает РИА Новости.

Генеральная прокуратура поддержала инициативу Ластаева. По заявлению пресс-службы омбудсмена, похищение девушек все еще остается распространенной практикой в республике, особенно в южных регионах Казахстана.

Зачастую эти случаи сопровождаются нарушением половой неприкосновенности, унижением, незаконным лишением свободы. «Ситуация усугубляется тем, что данные случаи в основном имеют латентный характер ввиду существующих стереотипов, не позволяющих женщинам сообщать о применении такого вида принуждения», — отметили в пресс-службе.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, регулирующий работу блогеров и деятельность онлайн-платформ. Документ вводит понятия «пользователь интернет-платформ» и «инфлюэнсер» и устанавливает их права и обязанности.