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10:35, 4 августа 2023Бывший СССР

В Казахстане за похищение невест захотели ввести уголовную статью

Омбудсмен Казахстана предложил ввести уголовную статью за похищение невест

Фото: Nathan Dumlao / Unsplash

Ввести уголовную статью «похищение лица с целью заключения брака» в дополнение к уже существующей «похищение человека» предложил уполномоченный по правам человека Казахстана Артур Ластаев, передает РИА Новости.

Генеральная прокуратура поддержала инициативу Ластаева. По заявлению пресс-службы омбудсмена, похищение девушек все еще остается распространенной практикой в республике, особенно в южных регионах Казахстана.

Зачастую эти случаи сопровождаются нарушением половой неприкосновенности, унижением, незаконным лишением свободы. «Ситуация усугубляется тем, что данные случаи в основном имеют латентный характер ввиду существующих стереотипов, не позволяющих женщинам сообщать о применении такого вида принуждения», — отметили в пресс-службе.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, регулирующий работу блогеров и деятельность онлайн-платформ. Документ вводит понятия «пользователь интернет-платформ» и «инфлюэнсер» и устанавливает их права и обязанности.

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    Алевтина Запольская
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