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11:34, 4 августа 2023Мир

Новая Зеландия оценила роль России в первой стратегии нацбезопасности

Новая Зеландия в стратегии нацбезопасности назвала РФ и Китай угрозами порядку

Фото: Alexey Pavlishak / Reuters

Новая Зеландия в своей первой в истории стратегии национальной безопасности назвала Россию и Китай угрозами порядку в регионе. Документ опубликован на сайте новозеландского правительства.

Премьер-министр Крис Хипкинс отметил, что наиболее серьезные вызовы безопасности Новой Зеландии, региона и основанной на определенных правилах мировой системы связаны с авторитарными режимами, к которыми правительство страны относит Россию и Китай.

Кроме того, в стратегии нацбезопасности власти Новой Зеландии прокомментировали проведение Россией специальной военной операции (СВО) на Украине, назвав ее «вопиющим нарушением Устава ООН». При этом отмечается, что Москва и до начала конфликта «не раз бросала вызов суверенитету других государств, участвовала в кибератаках и стремилась подорвать выборы в Европе и США».

Ранее Новая Зеландия расширила санкционный список и ввела ограничения против ряда физлиц и предприятий из России и Белоруссии. Власти не стали раскрывать имена и перечень компаний, попавших под санкции, но при этом подчеркнули, что ограничения будут введены в отношении трех российских граждан, «вовлеченных в разлучение украинских детей со своими семьями и их депортацию в Россию».

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    Семен Александров
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