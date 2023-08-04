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12:33, 4 августа 2023Силовые структуры

Российский заключенный взял в заложники и изнасиловал медсестру прямо в колонии

В Омске осужденный на 18 лет заключенный изнасиловал медсестру в колонии

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

В Омске 36-летний заключенный пожаловался на свое здоровье, попросился в медсанчасть колонии и там изнасиловал 26-летнюю медсестру. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По данным канала, мужчина отбывает 18-летний срок за изнасилование в лечебно-исправительной колонии №2 на улице Поселковой. 3 августа он сказал охраннику, что плохо себя чувствует. Его отвели в медсанчасть. Когда заключенный остался наедине с медсестрой, он закрыл дверь изнутри и, угрожая девушке лезвием от канцелярского ножа, изнасиловал ее.

Мужчина удерживал медсестру около трех часов, потом заложницу удалось освободить. В отношении заключенного возбудили дело о захвате заложника. К текущему сроку мужчине могут добавить от 6 до 15 лет лишения свободы. Дело о халатности также завели в отношении сотрудников колонии.

Ранее в Москве двух тюремных санитаров из областной туберкулезной больницы № 1 (ОТБ-1) ФСИН в Саратовской области отправили в СИЗО за изнасилование 30 осужденных.

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    Варвара Митина
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