Двоих санитаров отправили в СИЗО за изнасилование заключенных швабрами

В Москве двоих санитаров из ОТБ-1 отправили в СИЗО за изнасилование 30 заключенных

В Москве двоих тюремных санитаров из областной туберкулезной больнице № 1 (ОТБ-1) ФСИН в Саратовской области отправили в СИЗО за изнасилование осужденных. Об этом сообщает Mash в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, один из них ранее был судим за убийство, а второй — за кражу, грабеж и разбой. Используя швабру, они надругались, как отмечается, над 30 заключенными. В частности, одного из них они избили и изнасиловали из-за того, что его мать написала заявление в прокуратуру после вымогательства у ее сына 50 тысяч рублей одним из местных авторитетов.

В отношении фигурантов возбудили дело по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц по предварительному сговору, соединенные с угрозой убийством») УК РФ.

Ранее в Генпрокуратуре заявили, что по фактам пыток в ОТБ-1 Саратовской области расследуются 12 уголовных дел по изнасилованиям, вымогательствам, превышениям должностных полномочий. Их взял на личный контроль глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.