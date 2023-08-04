В США отметили попытки Украины переманить страны со связями с Россией

FT: Киев пытается переманить на свою сторону страны с давними связями с Россией

Украина пытается переманить на свою сторону страны с давними связями с Россией, в частности Индию, Индонезию, Кению, ОАЭ, Мексику, ЮАР и Бразилию. Об этом пишет газета Financial Times.

По данным издания, представители офиса президента и Министерства иностранных дел Украины в июле встречались с экспертами из развивающихся стран в Польше, чтобы выработать идеи о том, как налаживать связи с Африкой, Азией и Латинской Америкой.

В повестке дня встречи в Варшаве было отмечено «увеличение усилий по улучшению дипломатического взаимодействия и коммуникационной стратегии Украины в странах за пределами евроатлантического региона».

Однако, как отмечает издание, эти усилия пострадали из-за «отсутствия надежных механизмов координации и измеримых целей». Индия, отмечают в FT, продолжает занимать нейтральную позицию, а в нескольких африканских странах усилия Киева столкнулись со скептицизмом. По словам неназванного украинского дипломата в Африке, многие африканские дипломаты считают российскую военную операцию на Украине «не своей войной» и не хотят в нее вмешиваться.

«Украинцы не могли понять, почему мы не против России. Но мы не такие, как Восточная Европа, мы не определяем свое существование через оппозицию России», — приводит издание слова одного из участников конференции.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страны Африки хорошо относятся к Украине, так как когда-то она была частью Советского Союза, помогавшего государствам континента. Он отметил, что они искренне думают о том, что могли бы сделать для завершения конфликта.