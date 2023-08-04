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19:12, 4 августа 2023Силовые структуры

В центре Москвы произошла перестрелка на дороге

«112»: на дороге в центре Москвы произошла перестрелка

Фото: Максим Поляков / Коммерсантъ

На дороге в центре Москвы произошла перестрелка. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Неизвестные выстрелили в мужчину. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы. Обстоятельства уточняются, о состоянии пострадавшего пока ничего не известно.

По данным РИА Новости, на улице Моховой случилась авария, после чего между водителями возник конфликт. Один из них достал травматическое оружие и выстрелил в другого.

В пресс-служба ГУ МВД России по Москве сообщили «Ленте.ру», что задержали стрелявшего мужчину и изъяли у него оружие. Пострадавший направлен в больницу.

Ранее в Челябинске группа парней устроила перестрелку из салютных пистолетов.

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    Варвара Митина
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