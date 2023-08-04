«112»: на дороге в центре Москвы произошла перестрелка

На дороге в центре Москвы произошла перестрелка. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Неизвестные выстрелили в мужчину. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы. Обстоятельства уточняются, о состоянии пострадавшего пока ничего не известно.

По данным РИА Новости, на улице Моховой случилась авария, после чего между водителями возник конфликт. Один из них достал травматическое оружие и выстрелил в другого.

В пресс-служба ГУ МВД России по Москве сообщили «Ленте.ру», что задержали стрелявшего мужчину и изъяли у него оружие. Пострадавший направлен в больницу.

Ранее в Челябинске группа парней устроила перестрелку из салютных пистолетов.