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14:49, 4 августа 2023Силовые структуры

Жительница Подмосковья планировала поджечь военкомат за 250 тысяч рублей

В Подмосковье 20-летняя девушка планировала поджечь военкомат за 250 тыс. рублей

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Подмосковье задержали 20-летнюю местную жительницу, планировавшую пожечь военкомат. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, инцидент произошел в Орехово-Зуево. Девушке позвонил неизвестный «из банка» и предложил взять кредит. Она согласилась, но потом лжесотрудник заявил, что не может одобрить кредит из-за отсутствия у нее работы. Однако он предложил другой способ: россиянка просто так получит 250 тысяч рублей, но должна будет поджечь здание военкомата.

Фигурантка приняла предложение. Тогда собеседник перевел ей пять тысяч рублей на покупку пятилитровой канистры бензина. Девушка пришла к нужному зданию в Комиссариатском тупике, но ее напугала охрана, и она сбежала обратно домой. Патруль заметил подозрительную гражданку с канистрой, вычислил ее и приехал по адресу девушки. Она во всем созналась.

В настоящее время правоохранители допрашивают фигурантку и ищут заказчика поджога.

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    Екатерина Власова
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