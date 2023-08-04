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11:45, 4 августа 2023Россия

При обстреле приграничного российского региона загорелось поле с пшеницей

Губернатор Гладков заявил о загоревшемся поле пшеницы из-за обстрела Кукуевки

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

В Валуйском городском районе Белгородской области в результате обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) загорелось поле с пшеницей в селе Кукуевка. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в ежедневной сводке в Telegram-канале.

По информации главы региона, противник выпустил по населенному пункту пять артиллерийских снарядов. Площадь пожара составила два гектара, никто не пострадал. Огонь уже потушили добровольные пожарные дружины.

Помимо этого, за минувшие сутки, 3 августа, были атакованы села Журавлевка, Щетиновка, Наумовка, Мокрая Орловка, Нехотеевка и Вязовое. Под удар также попали хутора Лозовая Рудка и Валковский. Там никто не пострадал.

2 августа система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотник самолетного типа в Белгородской области.

В октябре 2022 года в восьми регионах России, в том числе в Белгородской области, был введен средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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    Анастасия Шейкина
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