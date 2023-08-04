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09:37, 4 августа 2023Бывший СССР

В России назвали последствия попыток ВСУ прорвать оборону

Бородай заявил, что попытки ВСУ прорвать фланги истощают резервы Киева

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорвать фланги под Артемовском (украинское название — Бахмут) приводят к истощению резервов Киева. Об этом заявил депутат Государственной думы, председатель правления межрегиональной общественной организации «Союз добровольцев Донбасса» Александр Бородай, передает ТАСС.

«Противник пытается прорываться к Бахмуту и схлопнуть фланги, не важно, что северные, что южные. Все для того, чтобы Бахмут попал в окружение. <…> Ему это уже который месяц не удается. Это удержание обороны является и способом истощения противника. Происходит физическое истощение противника, противник теряет живую силу и технику», — заявил депутат.

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    Алевтина Запольская
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