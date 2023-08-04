В ДНР заявили об инициативе российских сил в боях под Артемовском

Гагин: инициатива в боях под Артемовском принадлежит ВС РФ

Cоветник временно исполняющего обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин заявил об инициативе российских сил в боях под Артемовском. Его слова передает ТАСС.

«Инициатива под Артемовском находится в наших руках, мы их жестко бьем, они откатываются», — прокомментировал ситуацию Гагин. По его словам, на этом участке фронта Вооруженные силы Украины (ВСУ) сконцентрировали серьезную группировку. Однако российская артиллерия планомерно уничтожает ее. Обстановка в районе остается напряженной, добавил Гагин.

Ранее Гагин сообщил, что ВСУ группируют силы на подступах к Артемовску, идут бои за близлежащие населенные пункты — Клещеевку, Курдюмовку и Андреевку. Он пояснил, что противник не перестает атаковать, поскольку эти небольшие населенные пункты являются ключами к возможности атаковать сам Артемовск.