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03:27, 3 августа 2023Бывший СССР

В ДНР рассказали о боях с ВСУ на подступах к Артемовску

Ян Гагин: ВСУ группируют силы на подступах к Артемовску, идут бои за Клещеевку

Фото: News.ru / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) группируют силы на подступах к Артемовску, идут бои за близлежащие населенные пункты — Клещеевку, Курдюмовку и Андреевку. Об этом рассказал РИА Новости советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин.

Он пояснил, что противник не перестает атаковать, поскольку эти небольшие населенные пункты являются ключами к возможности атаковать сам Артемовск.

Гагин подчеркнул, что Клещеевка сейчас находится под контролем российских вооруженных сил, часть высот в районе населенного пункта заняты украинскими войсками, откуда они ведут огонь по подступам к Артемовску. «Это является некой проблемой, но, думаю, что наши ВКС эту проблему решат», — заключил он.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что на флангах под Артемовском, а также возле Клещеевки идут ожесточенные бои. Он посетовал, что до сих пор нельзя приступить к разминированию Артемовска и начать восстановительные работы из-за постоянных артиллерийских ударов по городу.

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    Марина Совина
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