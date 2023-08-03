В ДНР рассказали о боях с ВСУ на подступах к Артемовску

Ян Гагин: ВСУ группируют силы на подступах к Артемовску, идут бои за Клещеевку

Вооруженные силы Украины (ВСУ) группируют силы на подступах к Артемовску, идут бои за близлежащие населенные пункты — Клещеевку, Курдюмовку и Андреевку. Об этом рассказал РИА Новости советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин.

Он пояснил, что противник не перестает атаковать, поскольку эти небольшие населенные пункты являются ключами к возможности атаковать сам Артемовск.

Гагин подчеркнул, что Клещеевка сейчас находится под контролем российских вооруженных сил, часть высот в районе населенного пункта заняты украинскими войсками, откуда они ведут огонь по подступам к Артемовску. «Это является некой проблемой, но, думаю, что наши ВКС эту проблему решат», — заключил он.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что на флангах под Артемовском, а также возле Клещеевки идут ожесточенные бои. Он посетовал, что до сих пор нельзя приступить к разминированию Артемовска и начать восстановительные работы из-за постоянных артиллерийских ударов по городу.