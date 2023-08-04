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19:08, 4 августа 2023Из жизни

Коллекция порножурналов упала на голову строителя и отправила его в больницу

Фото: Andrey_Popov / Shutterstock / Fotodom

В Лондоне, Великобритания, строитель попал в больницу после того, как ему на голову упал мешок с коллекцией порножурналов, который был спрятан в кровле здания. Об этом сообщил пользователь Twitter, ныне переименованного в X, Бен Холл.

Холл рассказал, что работает в строительной бригаде, которая занималась заменой потолков и кровли в старинном доме. Один из коллег мужчины начал снимать кровлю, и ему на голову неожиданно упал спрятанный в перекрытиях мешок с журналами.

В результате падения журналов британец получил травмы и был отправлен в больницу. В мешке оказалось большое количество порножурналов, некоторые из которых являются коллекционными экземплярами. Впоследствии выяснилось, что некоторые из журналов были проданы на eBay за 40 фунтов стерлингов (4,9 тысячи рублей).

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Кроме потайной коллекции, бригада нашла «набор для массажа для взрослых» и носок, наполненный женским бельем.

Ранее землетрясение раскрыло тайную страсть японки к порно: в результате подземных толчков ее порножурналы выпали из шкафа и попали на глаза ее матери.

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    Алиса Дмитриева
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