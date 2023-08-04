Коллекция порножурналов упала на голову строителя и отправила его в больницу

В Лондоне, Великобритания, строитель попал в больницу после того, как ему на голову упал мешок с коллекцией порножурналов, который был спрятан в кровле здания. Об этом сообщил пользователь Twitter, ныне переименованного в X, Бен Холл.

Холл рассказал, что работает в строительной бригаде, которая занималась заменой потолков и кровли в старинном доме. Один из коллег мужчины начал снимать кровлю, и ему на голову неожиданно упал спрятанный в перекрытиях мешок с журналами.

В результате падения журналов британец получил травмы и был отправлен в больницу. В мешке оказалось большое количество порножурналов, некоторые из которых являются коллекционными экземплярами. Впоследствии выяснилось, что некоторые из журналов были проданы на eBay за 40 фунтов стерлингов (4,9 тысячи рублей).

Кроме потайной коллекции, бригада нашла «набор для массажа для взрослых» и носок, наполненный женским бельем.

Ранее землетрясение раскрыло тайную страсть японки к порно: в результате подземных толчков ее порножурналы выпали из шкафа и попали на глаза ее матери.