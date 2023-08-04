Посол заявил о попытках обвинить Россию в продовольственном кризисе

Посол в США Антонов заявил о попытках обвинить РФ в продовольственном кризисе

Посол в США Анатолий Антонов заявил, что попытки обвинить Россию в продовольственном кризисе в мире являются частью развязанной против нее информационной войны. Его слова приводятся в Telegram-канале дипмиссии.

Антонов заявил, что Россия вносит существенный вклад в глобальную продовольственную безопасность, выступая надежным поставщиком сельхозпродукции.

По его словам, российская сторона готова укреплять комплексное взаимодействие в сферах продовольственной безопасности, энергетики, образования и торговли, помогая выстраивать в Африке самобытный и влиятельный центр мирового развития. Он считает, что такой подход «не укладывается в логику неоколониальных практик Запада». Антонов добавил, что западные страны неспособны выстраивать взаимовыгодные и равноправные отношения с континентом.

Ранее американский правозащитник и политик Аджаму Барака обвинил западные страны в том, что они поступают нечестно в вопросе зерновой сделки с Россией. «Нечестность и высокомерие Запада поражают. Зерновая сделка в Черном море не сорвалась бы, если бы Запад выполнил свою часть соглашения и снял ограничения в отношении российского зерна и удобрений», — заявил Барака.