Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:42, 4 августа 2023Мир

Посол заявил о попытках обвинить Россию в продовольственном кризисе

Посол в США Антонов заявил о попытках обвинить РФ в продовольственном кризисе
Анатолий Антонов

Анатолий Антонов. Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

Посол в США Анатолий Антонов заявил, что попытки обвинить Россию в продовольственном кризисе в мире являются частью развязанной против нее информационной войны. Его слова приводятся в Telegram-канале дипмиссии.

Антонов заявил, что Россия вносит существенный вклад в глобальную продовольственную безопасность, выступая надежным поставщиком сельхозпродукции.

По его словам, российская сторона готова укреплять комплексное взаимодействие в сферах продовольственной безопасности, энергетики, образования и торговли, помогая выстраивать в Африке самобытный и влиятельный центр мирового развития. Он считает, что такой подход «не укладывается в логику неоколониальных практик Запада». Антонов добавил, что западные страны неспособны выстраивать взаимовыгодные и равноправные отношения с континентом.

Ранее американский правозащитник и политик Аджаму Барака обвинил западные страны в том, что они поступают нечестно в вопросе зерновой сделки с Россией. «Нечестность и высокомерие Запада поражают. Зерновая сделка в Черном море не сорвалась бы, если бы Запад выполнил свою часть соглашения и снял ограничения в отношении российского зерна и удобрений», — заявил Барака.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Свергнутый президент Нигера обратился к США и миру с просьбой

    Для Су-57 создали опережающие западные новые ракеты малой дальности

    Врач оценил вред арбузных косточек

    Посол заявил о попытках обвинить Россию в продовольственном кризисе

    Мужчина захотел продать разрушающуюся стену дома за десятки тысяч долларов

    Ночная полицейская погоня за таксистом в Москве попала на видео

    Работодателей в России захотели обязать сокращать рабочий день из-за жары

    Тела двух человек нашли в зоне схода оползня в Грузии

    Гитару Курта Кобейна продадут на аукционе

    Политик в Латвии поплатился за попытку подставить русскоязычного соседа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости