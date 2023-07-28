Американский политик обвинил Запад во лжи о России

Американский политик Барака: Запад нечестен в вопросе зерновой сделки с Россией

Американский правозащитник и политик Аджаму Барака обвинил западные страны в том, что они поступают нечестно в вопросе зерновой сделки с Россией. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«Нечестность и высокомерие Запада поражают. Зерновая сделка в Черном море не сорвалась бы, если бы Запад выполнил свою часть соглашения и снял ограничения в отношении российского зерна и удобрений», — заявил Барака.

Он добавил, что «лживые западные СМИ» намеренно об этом молчат.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Запад чинит препятствия для поставок зерна, обвиняя РФ в продовольственном кризисе. Он напомнил, что Москва согласилась участвовать в зерновой сделке при условии, что ее сырье будет беспрепятственно поступать на мировые рынки.

17 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия выходит из зерновой сделки, но может вернуться при выполнении условий Москвы. Президент России Владимир Путин заявил, что зерновая сделка была использована для обогащения США и Европы.