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11:10, 4 августа 2023Мир

Лавров высказался об усилиях по достижению мира на Украине

Лавров: Россия ценит любые усилия по достижению справедливого мира на Украине

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Россия ценит любые усилия по достижению мира на Украине. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров, отвечая на вопрос журнала «Международная жизнь».

«В связи с многочисленными инициативами по украинскому урегулированию подтверждаем, что ценим любые усилия по достижению справедливого и устойчивого мира», — высказался он.

Лавров подчеркнул, что добиться справедливости в любом конфликте невозможно без соблюдения прав нацменьшинств. Особенно, на его взгляд, это актуально для Украины, где для большинства населения родным языком всегда был русский.

«Но никто ни в Вашингтоне, ни в Лондоне, ни в Париже с Брюсселем ни словом не обмолвился об отношении к многократно и громогласно заявленной позиции киевского режима: "Заберем Крым, Донбасс и прочие наши земли" и "уничтожим там все русское"», — указал министр.

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