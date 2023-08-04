Лавров высказался об усилиях по достижению мира на Украине

Лавров: Россия ценит любые усилия по достижению справедливого мира на Украине

Россия ценит любые усилия по достижению мира на Украине. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров, отвечая на вопрос журнала «Международная жизнь».

«В связи с многочисленными инициативами по украинскому урегулированию подтверждаем, что ценим любые усилия по достижению справедливого и устойчивого мира», — высказался он.

Лавров подчеркнул, что добиться справедливости в любом конфликте невозможно без соблюдения прав нацменьшинств. Особенно, на его взгляд, это актуально для Украины, где для большинства населения родным языком всегда был русский.

«Но никто ни в Вашингтоне, ни в Лондоне, ни в Париже с Брюсселем ни словом не обмолвился об отношении к многократно и громогласно заявленной позиции киевского режима: "Заберем Крым, Донбасс и прочие наши земли" и "уничтожим там все русское"», — указал министр.