Кремль высказался о формате участия России в саммите G20

Песков заявил, что пока не ясно, кто возглавит делегацию России на саммите G20

Еще не понятно, кто возглавит делегацию России на саммите «Большой двадцатки» (G20) в Индии, который пройдет с 9 по 10 сентября. О формате участия высказался официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Нет, пока не появилось [ясности]», — ответил он журналистам.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин пока не принял решение о своей возможной поездке на саммит G20.

При этом Индия выразила надежду, что российский лидер все же приедет в Нью-Дели. Официальный представитель МИД страны Ариндам Багчи заявил, что индийская сторона разослала приглашения всем членам G20, а также странам-участницам, приглашенным странам и международным организациям.