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13:25, 4 августа 2023Мир

Кремль высказался о формате участия России в саммите G20

Песков заявил, что пока не ясно, кто возглавит делегацию России на саммите G20
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Сергей Бобылев / TASS Host Photo Agency / Reuters

Еще не понятно, кто возглавит делегацию России на саммите «Большой двадцатки» (G20) в Индии, который пройдет с 9 по 10 сентября. О формате участия высказался официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Нет, пока не появилось [ясности]», — ответил он журналистам.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин пока не принял решение о своей возможной поездке на саммит G20.

При этом Индия выразила надежду, что российский лидер все же приедет в Нью-Дели. Официальный представитель МИД страны Ариндам Багчи заявил, что индийская сторона разослала приглашения всем членам G20, а также странам-участницам, приглашенным странам и международным организациям.

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    Алина Гончарова
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