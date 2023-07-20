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19:25, 20 июля 2023Мир

Путин пока не принял решение о поездке на саммит G20

Песков заявил, что Путин пока не решил, примет ли очное участие в саммите G20 в Индии

Фото: Gavriil Grigorov / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин пока не принял решение о своей возможной поездке на саммит «Большой двадцатки» (G20) в Индии. Об этом заявил ТАСС его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Нет, пока нет решения», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Индия выразила надежду, что президент России приедет на саммит G20 в Нью-Дели, который пройдет с 9 по 10 сентября 2023 года. Официальный представитель МИД страны Ариндам Багчи заявил, что индийская сторона разослала приглашения всем членам G20, а также странам-участницам, приглашенным странам и международным организациям.

В конце июня министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с послами G20 подготовку и проведение саммита в Нью-Дели. Он также поделился оценками давления стран Запада на развивающиеся страны в попытках втянуть их в форматы «по интересам» и замыслы мирного урегулирования по западному формату.

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    Алина Гончарова
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