Лавров обсудил с послами G20 предстоящий саммит в Нью-Дели

МИД России: Лавров обсудил с послами G20 подготовку и проведение саммита в Нью-Дели

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с послами G20 подготовку и проведение саммита в Нью-Дели. Об этом заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

«28 июня министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Викторович Лавров провел встречу с послами стран "мирового большинства", входящих в состав Группы двадцати: Аргентины, Бразилии, Индии, Индонезии, КНР, Мексики, Саудовской Аравии, Турции и ЮАР», — говорится в сообщении.

В МИД России отметили, что в ходе разговора участники беседы обсудили актуальные вопросы международной повестки, а особое внимание уделили задачам подготовки и проведения саммита «Большой двадцатки» в Нью-Дели, которой планируется провести с 9 по 10 сентября 2023 года.

Лавров также поделился оценками давления стран Запада на развивающиеся страны в попытках втянуть их в форматы «по интересам» и замыслы мирного урегулирования по западному формату, а также наращивание поставок вооружения Киеву.