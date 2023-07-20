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14:13, 20 июля 2023Мир

Индия выразила надежду на приезд Путина на саммит G20

МИД Индии выразил надежду, что президент России Путин приедет на саммит G20 в Нью-Дели

Фото: Alexander Kazakov / Reuters

Индия выразила надежду, что президент России Владимир Путин приедет на саммит «Большой двадцатки» (G20) в Нью-Дели в сентябре 2023 года. Об этом заявил официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что индийская сторона разослала приглашения всем членам G20, а также странам-участницам, приглашенным странам и международным организациям. При этом он подчеркнул, что у него нет какого-либо конкретного ответа о каком-либо конкретном лидере.

На вопрос об личном участии российского лидера Багчи ответил, что Индия с нетерпением ждет возможности поприветствовать глав государств саммите G20 в Нью-Дели.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с послами G20 актуальные вопросы международной повестки и подготовку и проведение саммита в Нью-Дели.

19 июля в офисе президента ЮАР Сирила Рамафосы заявили, что Путин не посетит саммит БРИКС, который запланирован в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа. Такое решение было принято на фоне выдачи в марте 2023 года Международным уголовным судом ордера на «арест» президента России.

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    Семен Александров
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