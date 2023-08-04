Посол указал на попытку США занизить значимость саммита Россия — Африка

Посол Антонов: США стремятся занизить значимость саммита Россия — Африка

Посол РФ в США Анатолий Антонов указал на попытку Вашингтона занизить значимость саммита Россия — Африка. Он объяснил это стремлением американцев нанести российской стороне стратегическое поражение, в том числе на экономическом фронте, сообщение опубликовано в Telegram-канале посольства.

«Именно этим обстоятельством объясняются попытки администрации США сначала сорвать второй саммит Россия — Африка, завершившийся с огромным успехом в Санкт-Петербурге. А теперь о недооценке значения этого события. Вашингтон до сих пор находится в небольшом шоке из-за того, что наш президент Владимир Путин заявил о готовности Российской Федерации безвозмездно предоставить ряду африканских стран 25-50 тысяч тонн зерна в ближайшие месяцы», — рассказал Антонов.

Дипломат подчеркнул, что Россия уважает суверенитет партнеров и готова продолжать укреплять всестороннее сотрудничество в сферах продовольственной безопасности, энергетики, образования и торговли. В противовес неоколониальным практикам западных стран, которые, по словам Антонова, не могут построить равноправные отношения с континентом, РФ сделает все, чтобы Африка стала центром мирового развития.

Ранее посол в США рассказал о попытках обвинить РФ в продовольственном кризисе. Он отметил, что эта тактика являются частью развязанной против страны информационной войны.