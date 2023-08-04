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22:27, 4 августа 2023Россия

Путин подписал закон о повышении штрафа для авиакомпаний за опоздания

Путин подписал закон о повышении штрафа в 4 раза для авиакомпаний за опоздания

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении в четыре раза штрафа для авиаперевозчиков за задержку вылета воздушного судна. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон вступит в силу с 1 апреля 2024 года. Штраф повысили с 25 рублей до 100 рублей в час в расчете на одного пассажира. Ранее, в феврале 2018 года, законодательную инициативу внесли сенаторы и приняли в первом чтении в декабре того же года.

По новым правилам, за просрочку доставки пассажира, багажа или груза в пункт назначения перевозчик уплачивает по заявлению штраф в размере 100 рублей за каждый час, но не более 50 процентов провозной платы.

Ранее в Минтрансе заявили, что цены на авиабилеты в России растут в пределах инфляции. Такое заявление сделал заместитель министра транспорта Игорь Чалик. Он пояснил, что, когда проходит время, стоимость билетов идет вниз, и начинаются распродажи. «Я повторю, по факту у нас снижение цены», — подчеркнул Чалик.

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    Юлия Мискевич
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