Россиянам назвали дешевое средство для придания мягкости полотенцам

Клинер Савельева посоветовала россиянам для мягкости полотенец добавлять соль

Клинер Полина Савельева назвала россиянам дешевое средство для придания мягкости полотенцам. Соответствующий материал появился на сайте издания «Городовой».

Эксперт посоветовала замочить данные изделия в солевом растворе и погрузить их в стиральную машину. В то же время специалистка отметила, что соль можно добавить в отсек для порошка. Упомянутый способ также будет эффективен, как и предварительное замачивание в растворе, уточняет Савельева.

«Нужный эффект будет сразу виден. Я добавляю одну-две столовые ложки прямо в барабан или в секцию для стирального порошка», — объяснила собеседница издания.

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