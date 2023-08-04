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18:41, 4 августа 2023Ценности

Россиянам назвали дешевое средство для придания мягкости полотенцам

Клинер Савельева посоветовала россиянам для мягкости полотенец добавлять соль

Фото: Denny Muller / Unsplash

Клинер Полина Савельева назвала россиянам дешевое средство для придания мягкости полотенцам. Соответствующий материал появился на сайте издания «Городовой».

Эксперт посоветовала замочить данные изделия в солевом растворе и погрузить их в стиральную машину. В то же время специалистка отметила, что соль можно добавить в отсек для порошка. Упомянутый способ также будет эффективен, как и предварительное замачивание в растворе, уточняет Савельева.

«Нужный эффект будет сразу виден. Я добавляю одну-две столовые ложки прямо в барабан или в секцию для стирального порошка», — объяснила собеседница издания.

Ранее эксперт по уборке с никнеймом @yourbff_ash показала простой способ удалить пятна с белой одежды. По словам девушки, избавить данные предметы от потускнения и загрязнений, например следов от пота и дезодоранта, поможет уксус. Юзерша посоветовала перед стиркой замочить вещи в холодной воде с указанным средством.

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    Мария Винар
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