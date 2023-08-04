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20:57, 4 августа 2023Силовые структуры

Россиянка наехала на машине на судебного пристава и попала под суд

На Ставрополье будут судить женщину, наехавшую на авто на судебного пристава

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В Ставропольском крае суд рассмотрит дело 30-летний женщины, напавшей на судебного пристава. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в апреле судебный пристав-исполнитель Буденновского РОСП ГУ ФССП России по Ставропольскому краю подошел к автомобилю фигурантки, чтобы наложить на него арест. Однако должница хотела избежать ответственности, села за руль машины и совершила наезд на потерпевшего.

Отмечается, что пристав получила ушибы и ссадины. По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ.

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    Екатерина Власова
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