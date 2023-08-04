Tesla засудят из-за завышения запаса хода электромобилей

ArsTechnica: на Tesla подали в суд из-за завышения запаса хода автомобилей

Владельцы автомобилей Tesla подали коллективный иск компании, обвинив корпорацию в завышении показателей запаса хода своих электрокаров. Об этом сообщает издание ArsTechnica.

Иск подали в Окружной суд США по Северному округу Калифорнии. «Tesla рекламировала свои электромобили как имеющие сильно завышенный запас хода на заряде батареи, чтобы увеличить продажи», — отметили представители истцов. Иск подали трое потребителей, но к ним могут присоединиться и другие автолюбители.

В иске в том числе упоминаются результаты расследования Reuters, авторы которого выяснили, что в Tesla намеренно завышали показатели запаса хода своих электромобилей. «В результате ложной рекламы истцы понесли ущерб и пострадали от поведения компании», — подчеркнули направившие иск владельцы электрокаров.

В жалобе говорится, что указанный в бортовом компьютере электромобиля Tesla запас хода отличается от фактического в большую сторону примерно на 26 процентов. Согласно расследованию Reuters, автомобили Tesla демонстрировали истинный запас хода только после того, как заряд тягового аккумулятора опускался ниже 50 процентов.

Журналисты Reuters выпустили расследование, в котором заявили, что Tesla искусственно завышала показатели запаса хода электромобилей, в конце июля. Также в корпорации существовал отдел, сотрудники которого отговаривали автовладельцев проводить техобслуживание.