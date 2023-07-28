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11:59, 28 июля 2023Наука и техника

Tesla обвинили в обмане владельцев электрокаров

Reuters: Tesla искусственно завышала показатели запаса хода электромобилей

Фото: David von Diemar / Unsplash

Американского производителя электрокаров Tesla обвинили в обмане собственных клиентов. Об этом сообщается в материале Reuters.

Журналисты агентства провели расследование, основываясь на источниках в компании. Оказалось, что у корпорации Илона Маска с лета 2022 года работал секретный отдел технической поддержки, сотрудники которого общались с владельцами автомобилей, недовольными запасом их хода. Источники рассказали, что цель отдела заключалась в том, чтобы отговорить как можно большее число потребителей проводить техобслуживание.

Причина недовольства заключалась в том, что бортовой компьютер электромобилей Tesla искусственно завышал показатели запаса хода. Отмечалось, что система демонстрировала реальный ресурс батареи только тогда, когда ее емкость опускалась ниже 50 процентов.

В материале говорится, что сотрудники Tesla отчитывались о проведении удаленной диагностики автомобилей, но фактически не делали этого, так как батареи электрокаров были исправны. По словам инсайдеров, каждый отмененный сеанс техобслуживания батареи электрокара экономил Tesla до 1000 долларов.

Tesla и руководитель компании Илон Маск не отреагировали на запросы Reuters. Журналисты агентства не смогли выяснить, использует ли компания до сих пор ПО, которое искусственно завышает показатели запаса хода электрокаров.

В апреле журналисты Reuters выяснили, что сотрудники Tesla несколько лет делились конфиденциальными видеозаписями, снятыми на камеры автомобилей бренда. В их числе оказались ролики, содержащие неподобающий контент, и те, на которых были зафиксированы ДТП.

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    Андрей Ставицкий
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