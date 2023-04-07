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14:54, 7 апреля 2023Наука и техника

Автомобили Tesla уличили в слежке за людьми

Reuters: сотрудники Tesla делились частными видео, снятыми с камер автомобилей бренда

Фото: Unsplash

Сотрудники американской компании Tesla на протяжении нескольких лет делились конфиденциальными видеозаписями, снятыми на камеры автомобилей бренда. Об этом сообщает Reuters.

Как минимум девять сотрудников Tesla знали о том, что в компании распространяют видео, снятые на камеры в автомобилях. В разговоре с журналистами агентства они подтвердили, что частные видеозаписи распространялись между работниками корпорации. В их числе оказались записи, содержащие неподобающий контент и ролики, на которых были зафиксированы ДТП.

По словам одного из сотрудников, среди работников Tesla распространялось видео, на котором автомобиль сбил ребенка на велосипеде. На другом ролике, которые специалисты Tesla пересылали по внутренним чатам, обнаженный мужчина подходил к своему электрокару. Журналисты Reuters, уличившие компанию в слежке за людьми, отметили, что автомобили Tesla, оснащенные многочисленными камерами, могут вести скрытую запись, даже когда находятся в режиме парковки.

Согласно информации на сайте компании, снятые ролики обезличены и не распространяются среди третьих лиц. Однако источник в корпорации заявил, что есть инструмент, позволяющий соотнести видеозапись с конкретным владельцем. Так, около трех лет назад сотрудники с помощью видеокамеры в машины подсмотрели за главой Tesla Илоном Маском, обнаружив в его гараже коллекционный автомобиль Lotus Esprit из фильма о Джеймсе Бонде «Шпион, который меня любил».

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По словам журналистов, в ходе расследования им удалось пообщаться более чем с 300 сотрудниками, работающими в компании последние девять лет. Работники Tesla не смогли однозначно ответить, сохранилась ли сейчас в корпорации практика слежки за автовладельцами. Агентство Reuters обратилось в Tesla за комментарием, но не получило оперативного ответа.

В конце марта хакерам в ходе мероприятия Pwn2Own 2023 удалось взломать защитную систему Tesla и Tesla Powerwall. В качестве приза энтузиасты получили автомобиль Tesla Model 3 и 350 000 долларов.

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Андрей Ставицкий
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