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16:18, 4 августа 2023Ценности

Опубликованы новые подробности свидания Ирины Шейк с известным футболистом

Page Six: модель Ирина Шейк и футболист Том Брэди сходили на свидание в ресторан

Фото: Rocco Spaziani / Globallookpress.com

Page Six раскрыл новые подробности свидания российской супермодели Ирины Шейк с известным игроком в американский футбол, бывшим мужем манекенщицы Жизель Бюндхен Томом Брэди. Подробности опубликованы на сайте издания.

Анонимный источник сообщил, что знаменитости сходили в ресторан японской кухни Sushi Azabu в Нью-Йорке. По его словам, Брэди сопроводили в отдельную комнату, а через несколько минут Шейк зашла в ресторан и последовала в то же помещение. «Они были вдвоем и не хотели, чтобы их кто-то тревожил», — уточнил собеседник.

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Информатор журналистов также рассказал, что спортсмен вышел в свет в футболке, джинсах и кроссовках, а его спутница предпочла более элегантный наряд. При этом других деталей свидания источник не назвал. Представители пары никак не прокомментировали появившуюся в СМИ информацию.

В июле отмечалось, что Шейк провела ночь в доме спортсмена, который отвез ее к себе на машине, забрав из отеля в Лос-Анджелесе. Помимо прочего, папарацци сняли пару в автомобиле в тот момент, когда мужчина гладил спутницу по лицу. Утверждалось, что слухи об отношениях знаменитостей появились в июне после того, как они посетили свадьбу миллиардера Джо Нахмада в Италии.

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    Майя Пономаренко
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