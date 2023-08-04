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14:02, 4 августа 2023Россия

Российских чиновников решили научить разговаривать

Член Совета по русскому языку Деревянко предложил учить чиновников разговаривать

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Российских чиновников необходимо научить разговаривать. С таким предложением выступил член Совета по русскому языку при президенте, руководитель проекта «Грамота.ру», Константин Деревянко. Его слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

Эксперт отметил, что общая речевая культура российских чиновников снижается и решил, что только языковые курсы могут исправить эту ситуацию.

«Сейчас действительно необходимо, в том числе в связи с принятием закона о государственном языке, делать язык чиновников более понятным», — заявил Деревянко.

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Специалист по русскому языку также предложил сделать грамотное владение родной речью одним из критериев эффективности чиновников, которые часто ведут соцсети и являются лидерами общественного мнения.

28 февраля президент России Владимир Путин подписал закон, который призван защищать русский язык от чрезмерного использования иностранных слов и заимствований. Так, в стране появятся нормативные словари, грамматики и справочники, в которых будут зафиксированы нормы современного русского литературного языка.

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    Марк Леонов
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